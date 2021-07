Gli operai della Whirlpool bloccano l'aeroporto di Capodichino

Blitz degli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli all'aeroporto di Capodichino. Questa mattina i lavoratori sono entrati nell'Aeroporto internazionale di Napoli bloccando il percorso per gli imbarchi e intonando cori con la richiesta di poter lavorare. Ieri, nel corso del tavolo al Ministero dello Sviluppo economico, l'azienda ha confermato l'avvio delle procedure di licenziamento per tutti gli operai dello stabilimento napoletano di via Argine.

Nel pomeriggio di ieri i lavoratori si sono recati in presidio davanti al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove era in corso una visita del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro della Giustizia Marta Cartabia, ottenendo un incontro con il premier al quale hanno partecipato i segretari provinciali di Fiom, Fim e Uilm.

La posizione di De Luca su Whirlpool

"Prosegue la mobilitazione per i lavoratori Whirlpool. Si conferma, dopo l'incontro avuto con le delegazioni di sindacati e lavoratori nei giorni scorsi, la gravità insostenibile della situazione. Ci auguriamo che l'incontro con il Presidente Draghi possa rappresentare una svolta nella vertenza. Realisticamente occorre utilizzare le prossime settimane per impegnare una delle grandi aziende del nostro Paese in un Piano serio e credibile di reindustrializzazione. I lavoratori sono disponibili. La Regione Campania riconferma il suo sostegno anche finanziario a una ipotesi di reindustrializzazione che garantisca realmente il lavoro per le centinaia di dipendenti Whirlpool".