Giovedì il giorno decisivo per la Whirlpool: in tribunale il processo per condotta antisindacale

"Giovedì 14 ottobre sarà una giornata decisiva per la vertenza Whirlpool di Napoli, dal momento che il 15 ottobre scade la procedura di licenziamento collettivo e sempre in quella giornata si discute al Tribunale di Napoli il ricorso presentato da Fim-Fiom-Uilm per condotta antisindacale della multinazionale".

Lo segnalano i sindacati annunciando che oltre 200 lavoratrici e lavoratori dello stabilimento di via Argine torneranno a Roma per manifestare alle 15.30 al Ministero dello Sviluppo Economico in concomitanza con il tavolo convocato. Si concentreranno alle 14.30 a piazza dei Cinquecento alla Stazione Termini per poi sfilare in corteo fino al Mise.