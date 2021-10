Whirlpool, mini proroga dei licenziamenti: lettere congelate fino al 22 ottobre

Si prospetta una "mini proroga" per i 340 licenziamenti che in caso di mancato accordo al tavolo Mise partirebbero oggi a carico dei lavoratori dell'ex sito Whirlpool di Napol.

L'azienda, infatti, pare accolga la richiesta del rinvio dell'udienza al Tribunale di Napoli da parte dei sindacati che hanno presentato denuncia per attività antisindacale. La multinazionale si è impegnata unilateralmente a non procedere all'invio delle lettere di licenziamento fino al 22 ottobre, congelando così di fatto i licenziamenti per una settimana ulteriore.

Intanto, i lavoratori della Whirlpool di Napoli si erano riuniti stamane al Centro Direzionale, all'esterno del Palazzo di Giustizia, per protestare nel giorno in cui al Tribunale si svolgeva la prima udienza del ricorso di Fim, Fiom e Uilm.

Con i partecipanti alla protesta, un fantoccio raffigurante il volto dell'Ad di Whirlpool Italia Luigi La Morgia (dalle sembianze di Pinocchio), cartelli per la Repubblica italiana, musica e slogan. "Lei è un bugiardo. Se questa fabbrica chiuderà, lei fallirà", era il cartello dedicato a La Morgia.

"In questi tre anni e cinque mesi di vertenza - sono state le parole del segretario generale regionale della Fiom Campania Massimiliano Guglielmi - abbiamo difeso il lavoro, i diritti e la legalità, praticando tutte le strade: le iniziative di lotta nei confronti del governo, quelle nei confronti del potere legislativo e stamattina siamo qui per chiedere anche al potere giudiziario di sostenerci, di aiutarci perché siamo convinti che Whirlpool non stia rispettando le regole, le leggi e gli accordi sottoscritti con lo Stato italiano. Una multinazionale non può venire in Italia, violare le regole e le leggi e mandare sulla strada più di 350 famiglie".