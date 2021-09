Whirlpool, operai bloccano autostrada: chilometri di code

Gli ex operai della Whirlpool di Napoli hanno bloccato per un'ora circa la circolazione sull'autostrada A3 Napoli-Salerno in entrambe le direzioni. Con l'inizio di settembre, i lavoratori licenziati e senza ammortizzatori sociali hanno ripreso le azioni di protesta e dopo aver lasciato l'autostrada hanno raggiunto la Prefettura di Napoli, dove una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Marco Valentini. A luglio, la Whirlpool aveva rifiutato la proposta del Governo di ricorrere a un ulteriore perioso di cassa integrazione che avrebbe concesso più tempo per trovare una soluzione per le oltre 300 persone coinvolte.