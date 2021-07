Operai Whirlpool occupano i binari di Piazza Garibaldi | VIDEO

Un blitz in piena regola per occupare i binari della stazione centrale di Piazza Garibaldi. Proseguono le proteste dei lavoratori della Whirlpool di Napoli licenziati ormai 2 anni fa dalla multinazionale e oggi rimasti anche senza ammortizzatori sociali.

Per un'ora e oltre gli operai hanno bloccato la circolazione dei treni in entrata e in uscita chiedendo il rispetto dei patti che l'azienda ha sottoscritto con il Governo quasi 3 anni fa. Chiedono, inoltre, il ricorso alla cassa integrazione per ulteriori 13 settimane, un tempo da utiluzzare per un piano di ricollocazione.

Al rientro in stazione i lavoratori sono stati accolti da applausi e attestati di solidarietà dalla gran parte dei viaggiatori che attendeva da un'ora di poter prendere il treno.

Il traffico è tornato regolare poco prima delle ore 11 quando i lavoratori sono usciti dalla stazione e hanno bloccato le automobili in transito per piazza Garibaldi.