Whirlpool, quattro anni di lotta: l'incubo è finito (?)

La Teatek ha presentato il piano industriale per il rilancio del sito di via Argine con inizio nel 2025. Ma per i lavoratori e le lavoratrici non è ancora il momento di festeggiare: "In oltre 1400 giorni di lotta, abbiamo preso troppe batoste"

Dopo quattro anni di lotta sembra esserci una speranza per gli ex operai della Whirlpool di Napoli. La Teatek e l'azienda che il 26 aprile scorso si è aggiudicata il bando per l'assegnazione del sito di via Argine e pochi giorni fa ha presentato all'Unione industriale di Napoli un piano con inizio della produzione nel 2025.

Eppure per i lavoratori e le lavoratrici non è ancora arrivato il momento di festeggiare. "Sono troppe le volte che ci ho creduto e poi non si è avverato. Festeggerò quando firmerò il contratto" ammette Sonia.

Quattro anni, oltre 1.400 giorni da quel 31 maggio 2019, quando il destino dei dipendenti della multinazionale americana fu segnato da una X rossa su una presentazione in PowerPoint. Quattro anni di lotta, di speranze e di orgoglio, ma anche di bugie e di delusioni.

La lotta

Sonia, Francesco e Vincenzo sono tre volti di questa battaglia. "Non dimenticherò mai la data del 31 maggio. Ero a casa e attendevamo la notizia della fine della messa in solidarietà e del rilancio industriale. Mi arrivò la telefonata di un collega e mi disse 'E' finita'. Sono corsa in fabbrica, c'era un sacco di gente, e appena sono arrivata sono svenuta. Eravamo tutti in un vortice".

Di momenti chiave, la battaglia dei lavoratori e delle lavoratrici ne ha avuti diversi. "Pochi giorni dopo quella X rossa - ricorda Francesco - decidemmo di andare a Pescara, città natale del nostro amministratore delegato, e durante la notte la tappezzammo di volantini con spunte verdi. Ci fermarono i carabinieri, ma quando seppero chi eravamo e che cosa stavamo facendo ci dissero di continuare".

Poco dopo, poi, fu la volta di Reggio Calabria: "Era il nostro primo sciopero generale - spiega Sonia - Eravamo 'gli ospiti', eppure tutti si aprivano al passaggio del nostro striscione, tutti ci volevano stringere la mano. Mi sono sentita forte".

Quattro anni di azioni dirompenti e disturbanti, come quando, in occasione dello sciopero del terzo settore, il 31 ottobre 2019, gli operai portarono in corteo un manichino attaccato alla croce: "Rappresenta il momento della vita in cui sei costretto a portare con te un fardello enorme. Per noi era la perdita del lavoro e della dignità" commenta Vincenzo.

Neanche la pandemia ha fermato la battaglia: "Non potevamo scendere in strada - prosegue Vincenzo - Così, a un anno dall'annuncio della chiusura, abbiamo chiamato a raccolta sul web tutti i sostenitori della nostra lotta: 40mila visite, la testimonianza che non eravamo soli".

E poi le occupazioni. Delle autostrade, del porto, dell'aeroporto, della stazione ferroviaria. "Abbiamo ricevuto tanta solidarietà - continua Sonia - sull'autostrada gli automobilisti, invece di imprecare, si univano alla protesta. Le persone ci calavano l'acqua dai balconi". Il 20 luglio 2021 è stato forse il momento di maggiore tensione con le forze dell'ordine. Gli ex Whirlpool volevano entrare nella stazione di piazza Garibaldi, blindata dalla polizia. "Ci dividemmo - spiega Vincenzo - alcuni gruppi fecero da esca infilandosi in vicoli ciechi, così alcuni di noi riuscirono ad fermare la circolazione".

Le bugie

La vertenza di via Argine è stata costellata di promesse mancate: "La bugia più grande? - si chiede Francesco - Quella di Luigi Di Maio. Disse che Whirlpool non avrebbe lasciato Napoli e invece lo ha fatto". Il 26 ottobre 2021 arrivò nello stabilimento il viceministro allo Sviluppo economico Alessandra Todde: "Annunciò un fantomatico piano di industrializzazione - precisa Vincenzo - Ci disse di restare tranquilli. Di lì a pochi mesi, quei misteriosi investitori scomparvero e noi ci sentimmo presi per in giro".

Il modello Whirlpool

Nessuna vertenza ha avuto l'eco e la rilevanza ottenuta dagli ex operai della multinazionale americana. Lo striscione con su scritto 'Napoli non molla' ha fatto il giro d'Italia. "Non è stata una battaglia di palazzo - spiega Francesco - non c'è stata la solita dinamica Stato-sindacati. Il traino sono stati i lavoratori, gli altri hanno dovuto seguire". Vincenzo è d'accordo: "Credo che la differenza l'abbia fatta la partecipazione, la nostra capacità di allargare a tutti, di diventare un simbolo". Sonia ci pensa, sorride, e afferma: "Avevamo ragione. E abbiamo ancora ragione".

Il futuro

Sebbene oggi ci sia un investitore vero e un piano industriale reale, che prevede la costruzione di pannelli solari a partire dal 2025, i dipendenti non hanno ancora festeggiato. "Io la bottiglia ce l'ho in frigo - scherza Francesco - La prenderò quando realizzeremo il primo pezzo della nuova produzione". A novembre finiranno gli ammortizzatori sociali e non è ancora chiaro come vivranno le 400 famiglie coinvolte fino all'inizio del nuovo lavoro: "Ci sono troppe ferite che mi hanno fatto male - conclude Vincenzo - non voglio illudermi ancora una volta. Faremo festa quando timbreremo il cartellino del primo giorno del nuovo lavoro".