Whirlpool, tempo scaduto: i sindacati chiedono l'intervento immediato dei ministri Orlando e Giorgetti

"Ai ministri Orlando e Giorgetti chiediamo di intervenire per scongiurare i licenziamenti e di passare dalle promesse ai fatti''. Così Fim, Fiom, Uilm dopo l'incontro che si è tenuto oggi al Mise sulla vertenza Whirlpool di Ponticelli.

''La multinazionale continua ad avere un atteggiamento di arroganza nei confronti non solo dei lavoratori ma anche del governo'', affermano ancora i sindacati in una nota. Il consorzio, ricordano, si è impegnato a costituirsi e a presentare il piano industriale entro il 15 dicembre, e quindi non prima di quella data potrà riassorbire i lavoratori della Whirlpool di Napoli, con una dichiarata disponibilità a utilizzare la cessione di azienda come richiesto dal sindacato, poiché garantirebbe la continuità dei rapporti di lavoro con lo stesso trattamento. Il governo ha chiesto ulteriore tempo con la proroga della procedura di licenziamento.

''Abbiamo l'esigenza di conoscere il piano industriale per dare concretezza ai lavoratori rispetto al progetto di reindustrializzazione per la costituzione di un hub per la mobilità sostenibile'', affermano i sindacati. ''Noi non accettiamo i licenziamenti in bianco. È tempo di assumere serietà ed è necessario un confronto che riguardi il piano industriale''.

Se anche chiudessero i cancelli dello stabilimento di via Argine, ''dovrebbero fare i conti con il sindacato in tutto il resto del mondo Whirlpool in Italia'', concludono Fim, Fiom, Uilm.