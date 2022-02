I mille giorni di Whirlpool: "La nostra lotta non finirà mai"

Il 24 febbraio 2022, la vertenza Whirlpool compirà mille giorni. Un tempo che racconta la lotta, la sofferenza, le speranze, le delusioni dei 430 lavoratori dello stabilimento di Napoli licenziati il 31 maggio 2019. Mille giorni hanno attraversato tre Governi: giallo-verde (Conte 1), giallo-rosso (Conte 2) e quello dei migliori (Draghi). Mesi che raccontano anche le promesse mancate di una politica che da subito ha annunciato un'ostruzionismo alla multinazionale che, nei fatti, non c'è mai stato. Così come non ci sono state, ancora, le risposte ai dubbi sul futuro degli operai.

La nascita della vertenza

Quando, il 31 maggio 2019, la Whirlpool annuncia che chiuderà la fabbrica di via Argine per i lavoratori è un fulmine a ciel sereno. La multinazionale, infatti, aveva firmato nell'ottobre 2018, un accordo con il Governo italiano, rappresentato dall'allora ministro allo Sviluppo economico Luigi Di Maio, per il rilancio industriale della sede partenopea, ricevendo in cambio incentivi fiscali. Ma il piano di reindustrializzazione non è mai arrivato.

"Io ero a Roma in qualità di delegato sindacale - racconta Vincenzo Accurso - Quando ce lo hanno comunicato io ho guardato i volti dei miei colleghi per accertarmi di aver capito bene. Poi ho visto le lacrime e allora ho realizzato che cosa stava accadendo". Le macchine si sarebbero dovute spegnere nell'ottobre 2019. Le trattative sindacali hanno strappato un altro anno di vita e i cancelli dello stabilimento sono stati chiusi, definitivamente, a ottobre 2021.

La lotta

Il 31 maggio rappresenta anche l'inizio di quella che, probabilmente, è la più grande e lunga lotta per il lavoro in tempi recenti. Al grido "Napoli non molla", gli operai bloccano le autostrade, sfilano fino al centro di Napoli, occupano la stazione centrale, arrivano in corteo a Roma davanti ai palazzi del potere. "Ma il ricordo più forte per me - sostiene Francesco Petricciuolo, operaio - è legato alla prima fase della pandemia. Era proibito organizzare manifestazioni in strada e noi volevamo celebrare il primo anno di mobilitazione. Riuscimmo a collegare via web tutta Italia, ricevendo attestati di solidarietà da operai, enti, politici, artisti. Abbiamo dimostrato che non eravamo solo costruttori di lavatrici, ma potevamo essere un simbolo".

Le promesse della politica

Difficile mantenere fiducia nella politica quando i ministri di tre Governi assicurano che qualcosa verrà fatto ma il tempo scorre senza che nulla cambi. "La mia fiducia è venuta meno nell'autunno 2021 - afferma Accurso - Era l'ultimo giorno in cui avrebbero potuto fare qualcosa per fermare i licenziamenti dell'azienda. Ma sia Andrea Orlando che Giorgetti, due ministri, invece di prendere parte al tavolo erano a chiudere le campagne elettorali per le Amministrative. In quel momento ho avverito la distanza tra chi ci rappresenta e il paese reale che chiede risposte per i propri drammi".

Non mancano critiche anche per Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico del Conte bis: "Gli ho sentito dire che lo Stato non può attuare misure coercitive verso una multinazionale - spiega Francesco Petricciuolo - Mi chiedo quale sia il suo lavoro se non quello di cercare soluzioni quando qualcosa non funziona nel Paese".

Le speranze

Oggi, gli ex operai sono in cassa integrazione e lo saranno per due anni, con assegni che si ridurranno con il passare del tempo. La speranza è legata a un Consorzio che, assicura il Governo, rileverà lo stabilimento e lo riconvertirà verso la mobilità sostenibile. Chi componga questo cartello e quale sia il piano industriale resta un mistero.

"Possono passare altri mille giorni - dichiara Francesco - Altri duemila, anche. Io da questi cancelli non mi sposto fino a quando non ci restituiranno la nostra vita. Dobbiamo dimostrare che anche a Napoli c'è la possibilità di costruire una famiglia. Non possiamo arrenderci". Uno spirito con cui concorda anche Vincenzo: "I miei figli mi chiedono se abbiamo vinto la 'guerra'. Usano proprio questa parola. Gli rispondo che il momento non è ancora arrivato, ma che noi continuiamo a lottare".