La Whirlpool si difende: “Ecco perché chiudiamo a Napoli”

"Il drastico calo della domanda di lavatrici di alta gamma (Premium) a livello internazionale ha comportato in pochi mesi un forte calo della produzione dello stabilimento di Napoli al di sotto del 30% della propria capacità produttiva, determinando così una situazione non più sostenibile dal punto di vista economico-finanziario per l'azienda". Così Whirlpool illustra i "motivi che giustificano la situazione di esubero" nella lettera di licenziamento collettivo di tutti i dipendenti dello stabilimento di Napoli. "Tali condizioni di mercato - scrive l'azienda - non previste né in alcun modo prevedibili al momento della sottoscrizione del Piano industriale del 25 ottobre 2018, sono imputabili in particolare a un mutato contesto macroeconomico generale di crisi che ha investito in particolar modo alcuni dei mercati più rilevanti per l'azienda, tra cui quelli di Stati Uniti d'America, India, Argentina e di alcuni dei principali Paesi in ambito Emea. Nonostante gli ingenti investimenti realizzati negli ultimi 10 anni per circa 100 milioni di euro e le nuove strategie commerciali messe in atto, dal 2009 al 2020 i volumi di produzione del sito si sono ridotti da circa 700mila a meno di 200mila pezzi annui, con un calo delle vendite nel primo semestre del 2019 pari al 36% a livello di export internazionale e del 19% nella sola area Emea.

Nel 2020 si è assistito al protrarsi del calo dei volumi e nella sola regione Emea si è registrata un'ulteriore riduzione delle vendite pari al 15%. Di contro, come più volte evidenziato negli ultimi anni, il sito produttivo di Napoli risulta economicamente sostenibile solo a fronte di produzioni superiori alle 660mila unità annue". Il piano industriale, scrive ancora la multinazionale, "prevedeva di continuare a investire sul sito sul presupposto dichiarato di un mercato in via di progressiva ripresa e che avrebbe consentito di mantenere presso lo stabilimento di Napoli una produzione non inferiore a circa 340mila unità per il solo anno 2018, con prospettiva di crescita anno su anno per raggiungere il break-even delle 660mila entro il 2021". Tuttavia, spiega Whirlpool, "contrariamente a quanto previsto, lo stabilimento di Napoli si è dovuto confrontare con una realtà ben diversa e già il consuntivo dell'anno 2018, reso noto soltanto nel primo trimestre del 2019, ha registrato un'importante contrazione delle vendite, che si sono ridotte a 269mila unità nel 2018. Di conseguenza, anche le vendite per gli anni successivi si sono drasticamente ridotte a circa 223mila unità nel 2019 e 190mila nel 2020, con ciò determinandosi una perdita operativa di circa 20 milioni di euro per anno. Tale situazione ha portato la società a considerare, insieme ai Ministeri competenti e alle parti sociali, diverse soluzioni alla sopravvenuta situazione di mercato. Tuttavia, alla luce di un'approfondita valutazione economica, nessuna di queste opzioni è stata né può essere ritenuta adeguata a rendere sostenibile l'impianto di Napoli nel medio-lungo termine".

"L'intenzione della società è di ridurre l'organico complessivo di 327 dipendenti attualmente occupati nello stabilimento di Napoli. Le ragioni per le quali la suddetta riduzione di organico riguarda in maniera esclusiva lo stabilimento di Napoli, e non altre unità produttive dell'azienda, sono di natura tecnico-produttiva e organizzativa". Lo scrive Whirlpool nella lettera con la quale comunica il licenziamento collettivo dei dipendenti dello stabilimento di Napoli. "Risulta oggettivamente incompatibile con l'attuale situazione aziendale - scrive la multinazionale - l'applicazione dei criteri di scelta all'intero organico aziendale, e ciò in considerazione dell'infungibilità dei dipendenti addetti a tale sito rispetto al personale collocato presso le altre sedi della società, determinata, tra le altre, dalle seguenti circostanze: lo stabilimento di Napoli ha cessato definitivamente ogni attività a far data dal 1° novembre 2020; i relativi dipendenti non possiedono le competenze tecniche necessarie all'esecuzione delle lavorazioni in essere presso gli altri stabilimenti della società senza l'attuazione di interventi formativi, organizzativi e logistici talmente costosi e complessi da compromettere l'efficiente svolgimento dell'attività aziendale, finendo per generare una situazione di squilibrio strutturale per la società; l'unità produttiva più prossima territorialmente allo stabilimento di Napoli, ossia quella di Carinaro (Caserta), svolge attività del tutto diverse rispetto alla produzione di lavatrici di alta gamma, essendo un centro di distribuzione logistica dedicato ai pezzi di ricambio che rifornisce, tramite il proprio magazzino, l'intera area europea".

"In merito alle notizie che in queste ore sono apparse sulla stampa, Whirlpool Emea smentisce di aver inviato lettere di licenziamento ai dipendenti del sito di Napoli". E' quanto chiarisce una nota della multinazionale americana che precisa "di aver inviato lettere alle rappresentanze sindacali e alle Istituzioni competenti sull'avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/91, come anticipato nella giornata di ieri". Come noto, prosegue Whirlpool, "la procedura ha una durata di 75 giorni, durante i quali i dipendenti del sito di Napoli riceveranno la normale retribuzione. Nessuna lettera di licenziamento sarà inviata dall'azienda ai dipendenti fino al termine della procedura, come previsto dalla legge", conclude.