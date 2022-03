Nuova protesta Whirlpool: autostrada bloccata e traffico in tilt

Gli ex lavoratori hanno manifestato per il mancato incontro con il Governo previsto per il 1 marzo

Accesso dell'autostrada e traffico in tilt per ore. E' il risultato della protesta degli ex lavoratori della whirlpool di Napoli che tornano in strada per il mancato incontro con il Governo previsto per il 1 marzo. Sul tavolo della discussione c'è ancora la riconversione dello stabilimento di via Argine, da cedere a un consorzio di cui non si conoscono ancora gli attori.

Non si conosce neanche il piano industriale equanti operai potranno essere riassorbiti rispetto ai 430 licenziamenti prodotti dalla multinazionale. Il nuovo tavolo dovrebbe essere convocato per il 23 marzo, ma i lavoratori fanno sapere che la pazienza è al limite. Una dichiarazione che non esclude ulteriori azioni di protesta fino a quella data e neanche dopo se l'incontro dovesser rivelarsi inconcludente come i precedenti.