"Un water sull'auto di chi non paga il parcheggiatore abusivo": la denuncia

“I residenti di via Giannantonio Summonte, nei pressi di via Sedile di Porto, mi hanno segnalato che i parcheggiatori abusivi della zona lasciano dei water sulle auto che non pagano ‘il pizzo’. Una pratica in pieno stile camorristico, vendicarsi di chi non si sottomette alle loro pretese. E addirittura in quella zona gli estorsioni sella sosta affitterebbero senza alcun diritto le strisce bianche destinate scooter, introitando altro denaro illecito. Abbiamo immediatamente allertato le forze dell’ordine per chiedere una verifica e un intervento forte contro questi parassiti”. Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, segnalando tra l'altro che le auto in questione sostano in ogni caso sulle strisce bianche destinate agli scooter.