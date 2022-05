Accoltellato due anni fa a piazza Bellini, Walter Natividade Fortes si è tolto la vita

Walter Natividade Fortes, 39enne di origine capoverdiane, ma a Napoli da sempre, era stato accoltellato due anni fa in piazza Bellini. La sua colpa aver difeso un'amica dal suo ex. Da allora del ballerino di breakdance e hip hop, conosciuto sui social come Afrolicius Biboy, con all'attivo collaborazioni con diversi artisti, si erano perse le tracce, sino alla sconvolgente notizia della sua prematura morte.

Sgomento per la fine di Walter

Il corpo del giovane è stato rinvenuto dalla Polizia nella sua abitazione. Nessuno sa spiegarsi i motivi di tale gesto. Era un ragazzo solare, sempre disponibile ad aiutare il prossimo e in questi anni si era impegnato tanto per aiutare i ragazzi in difficoltà. "Non c’è peso più grande nel gestire le parole per descrivere quanto è grande il vuoto che lasci. Un passato di battaglie insieme un percorso pieno di stelle fatto di esperienze e ricordi indelebili. Sei caduto e ti sei rialzato più di chiunque altro, ci hai insegnato a non arrenderci mai, sei stato luce e forza dove il buio regnava ed insieme abbiamo superato ostacoli inimmaginabili. Ogni grande artista ha lasciato un segno indelebile che sarà perpetuato per sempre … e tu lo hai fatto. Ieri, oggi e domani sempre con noi", è il post di addio di Double B Rockers per l'amico che non c'è più.

Le esequie si terranno oggi 20 Maggio alle 15:30 alla chiesa di Montesanto.