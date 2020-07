Aida al Plebiscito, delusione al botteghino: "Molti voucher gratis non validi"

Una vera e propria beffa. È quella cui sono andati incontro numerosi dei "fortunati" ieri riusciti ad accaparrarsi i ticket gratis per l'Aida in piazza del Plebiscito, in programma domani sera. In molti oggi si sono presentati al botteghino scoprendo che i loro voucher elettronici – da cambiare in biglietti concreti – non erano validi. Il motivo? Il sistema ne aveva emessi di più dei 750 che erano nelle disponibilità del Comune di Napoli.

Un ulteriore tassello di una vicenda che già di per sé aveva scatenato ieri molte polemiche, dato che i biglietti gratuiti risultavano finiti a pochissimi minuti dal via alle prenotazioni, effettuabili sul sito istituzionale del Comune andato peraltro immediatamente in crash. Insomma: non solo per ottenere quei voucher era necessario essere dei miracolati dalla connessione internet, ma a quanto pare non è detto che il miracolo fosse, di per sé, sufficiente.

Sono però ancora disponibili biglietti a pagamento per gli spettacoli veri e propri – quella di sabato è la prova generale. I prezzi vanno dagli 81,96 ai 256,10 euro.