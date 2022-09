Voto, le istruzioni del comune per le persone non deambulanti

La legge consente agli elettori non deambulanti di esercitare il diritto di voto anche in seggi diversi da quelli di iscrizione. L’elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche ed arredate secondo le norme della citata legge è già disponibile sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Napoli, www.comune.napoli.it, nella sezione dedicata alle consultazioni elettorali.

Presso tali seggi gli elettori non deambulanti potranno recarsi a previa esibizione,unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata anche in precedenza o per altri scopi dalla ASL, ovvero di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

È stato previsto un servizio di accompagnamento per persone anziane e disabili non deambulanti, con automezzi appositamente attrezzati, assicurato per il tramite della società Napoli Servizi S.p.A. previa prenotazione. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti dalle ore 8:00 alle 18:30 dal 20 al 23 settembre; dalle 8:00 alle 18,00 il 24 settembre e dalle 7:00 alle ore 23:00 nel giorno delle consultazioni elettorali. I recapiti telefonici sono: 0817953204 e 0817959220