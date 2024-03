Voragini al Vomero, sit-in degli sgomberati: "Nessun sostegno a chi ha dovuto lasciare casa"

Oggi alle 11 in piazza Vanvitelli al Vomero è sit-in dei condomini di via Morghen e via Solimena sgomberati in seguito all'apertura delle renti voragini. Ulteriori infiltrazioni hanno peggiorato la situazione e non è chiaro quando potranno tornare nelle loro case.

"In seguito alle due voragini che hanno paralizzato il Vomero nelle ultime settimane, la situazione è ancora critica", affermano il deputato Francesco Emilio Borrelli e Nelide Milano, annunciando la partecipazione di Europa Verde all'iniziativa. "Mancano sostegni adeguati - aggiungono - a chi ha dovuto lasciare la propria casa. Sono tante le famiglie che sono state separate, gioco forza, in questa situazione emergenziale che le ha smembrate con collocazioni temporanee di fortuna. Queste persone restano in attesa che qualcuno si pronunci su tempi e modalità di risoluzione del problema. Una interlocuzione carente con le istituzioni che penalizza oltremodo chi già deve far fronte a problemi seri come la perdita della casa. Per questo scenderemo domani in piazza con i condomini per chiedere maggiore trasparenza e interventi rapidi affinchè tutti possano rientrare in casa".

Gli interventi su via Morghen

Proseguono intanto gli interventi sulla grossa voragine apertasi al settimana scorsa. Dopo la realizzazione di un bypass elettrico da parte di Enel, dalla prossima settimana dovrebbero iniziare i lavori di Abc per riempire la voragine e ricostruire il manto stradale.

Così in questi giorni Giuseppe Avati, responsabile rete acquedotto Abc: "Con i lavori di riparazione della voragine contiamo di partire la settimana prossima. Adesso sono in corso i lavori di Enel per fare questo bypass e liberare la voragine dai cavi in tensione. Completati questi interventi, noi inizieremo con i lavori propedeutici, per poi effettuare il riempimento della voragine e ricostruire il solido stradale. Come tempi contiamo di impiegarci circa tre settimane".