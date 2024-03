Voragine Vomero, il Comune: "Strada messa in sicurezza e acqua ripristinata"

Sono stati completati, per ora, i lavori per la messa in sicurezza di via Morghen, la strada del Vomero interessata dalla voragine del 21 febbraio che inghiottì due automobili e i relativi passeggeri. "Con le lavorazioni svolte nella giornata di ieri 89 marzo 2024, ndr) e con continuità tutta la notte - spiega in una nota l'assessore Cosenza - il nuovo collettore fognario provvisorio è stato inserito nel tratto di Via Morghen interessato dal dissesto della fogna storica di fine Novecento. La voragine è stata in gran parte riempita da geomix, mettendo in sicurezza tutti i sottoservizi ed evitando possibili tracimazioni verso l'edificio. La fornitura di acqua è stata completamente riattivata già dalla serata di ieri. Per ulteriore sicurezza ci sono pompe pronte ad essere attivate per qualsiasi emergenza. Un grazie ad ABC, all'impresa ed ai Vigili del Fuoco, per aver lavorato tutti senza sosta per la cittadinanza".

L'inverno sta mettendo a dura prova il quartiere Vomero e, in generale, l'area collinare di Napoli. La voragine di via Morghen si è verificata dopo quella di via Solimena, mentre pochi giorni dopo è stata la volta di via Pietro Castellino. Nella giornata di ieri, 9 marzo, allagamenti e colate di fango si sono verificate, in seguito al maltempo, proprio in via Solimena e via Morghen (video in basso), tanto da spingere il sindaco Manfredi a dichiarare che il piano di monitoraggio del sottosuolo comincerà già nei prossimi giorni.