Palazzina in bilico per una maxi voragine: Vigili del Fuoco ancora a lavoro

Sono ancora in corso le operazione per la messa in sicurezza dell'area che, questa mattina, è stata interessata da una maxi voragine a Villaricca. Ad essere minacciata è stata soprattutto la stabilità di un palazzo in via Palermo. Sul posto i carabinieri, vigili del fuoco e il personale dell'azienda del gas. La voragine ha determinato anche l'evacuazione di ben 6 famiglie. Per fortuna non è stato registrato nessun ferito.

La voragine, particolarmente ampia, sarebbe dovuta a un'infiltrazione d'acqua. Un boato ha svegliato i residenti che si sono subito riversati in strada convinti che si trattasse di un terremoto. I vigili del fuoco, anche via social, stanno diffondendo aggiornamenti in merito alle operazioni di messa in sicurezza. "Napoli, voragine in strada a Villaricca, evacuate precauzionalmente le famiglie residenti in un palazzo vicino: dalle 5 del mattino vigili del fuoco al lavoro, rimossa un’auto coinvolta, in corso verifiche tecniche", recita l'aggiornamento delle 12,45.