Voragine Zona ospedaliera: "Solo un caso, non ci sono pericoli"

Dopo lo sprofondamento di via Morghen, cede la strada anche in via Pietro Castellino. Arenella e Vomero continuano a far parlare di sè per le condizioni del sottosuolo, ma il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi predica calma: "E' solo un episodio perché hanno messo dei cavi ma non avevano ben compattato il terreno. Noi comunque stiamo monitorando il sottosuolo in tutto il quartiere. Per valutare abbiamo avviato un progetto di digitalizzazione di tutte le cavità e controlleremo anche le perdite idriche per calcolare i fattori di rischio. Non riteniamo ci siano pericoli in questo momento. Veniamo da troppi anni senza manutenzione e purtroppo si vede".