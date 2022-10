Sprofonda una strada a Villaricca: famiglie sgomberate

Una voragine enorme si è aperta all'alba lungo via Palermo a Villaricca. Un boato ha preceduto il crollo che è stato avvertito dagli abitanti del posto. All'altezza del civico 72, si è aperto una squarcio nell'asfalto nella strada che si trova al confine con Marano e Qualiano. Immediato l'intervento dei soccorsi. Carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale, insieme ad ambulanze del 118 e mezzi della protezione civile sono arrivati sul posto.

Diverse famiglie sono scese in strada spaventate dagli effetti del crollo e al momento sono sei le famiglie sgomberate dalle loro abitazioni. Non è ancora chiaro il motivo del cedimento. Non si registrano comunque feriti.