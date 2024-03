Voragine Vomero: colata di fango causata da rottura by pass. Incontro in Prefettura

Il Prefetto di Napoli Michele di Bari ha convocato d’urgenza i componenti del Centro coordinamento soccorsi per la verifica del da farsi dopo la fuoriuscita di fango dalla voragine che si è aperta giorni fa in via Morghen e per valutare le conseguenze sulla sottostante via Solimena.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Napoli, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile della Regione Campania, dell’ ABC - che gestisce il servizio idrico per il comune di Napoli, dell’Enel distribuzione, della Polizia Metropolitana e della Croce Rossa Italiana.

La situazione degli edifici

Nel corso dell’incontro Vigili del Fuoco e Protezione civile comunale hanno fatto presente che la forte intensità delle piogge delle ultime ore ha determinato il cedimento del by-pass che era stato realizzato all’interno della voragine. Per questo l'acqua è fuoriuscita ed è tornata a invadere alcuni locali dell’edificio già sgomberato, fino ai locali con accesso sulla sottostante via, senza comportare alcun danno all’incolumità delle persone.

I tecnici di ABC - avvisa una nota della Prefettura - stanno operando per individuare la soluzione tecnica migliore per svuotare la voragine e ripristinare il corretto passaggio delle acque. Al momento, non sono state evidenziate criticità per la staticità degli edifici limitrofi a quello sgomberato, spiega la Prefettura - i quali, comunque, saranno ulteriormente monitorati. Il tratto finale di via Solimena, interessato dall’allagamento, è stato transennato e sono in atto servizi di vigilanza ad opera delle Forze dell’ordine e della Polizia Municipale.