Nuove crepe in via Morghen dopo la riapertura? La denuncia

Neanche 48 ore di pace per via Morghen che arrivano segnalazioni di nuove crepe. Eppure, la strada era stata riaperta appena sabato 30 marzo, alla vigilia di Pasqua, con annunci trionfali da parte del Comune di Napoli sul rispetto dei tempi stabiliti. A quanto pare, però, poche ore dopo la riapertura, sulla strada del Vomero sarebbe comparse nuove crepe e avvallamenti. Ieri mattina, 31 marzo, Europa Verde ha organizzato una manifestazione in appoggio ai residenti ancora sfollati dai palazzi considerati non agibili. Sul posto anche il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Borrelli, insieme a Luca Bonetti, consigliere della Municipalità V per Europa Verde, Nelide Milano, co-portavoce cittadino del Sole che Ride, e Ruben D’Agostino, attivista del territorio.

"Non è possibile che a poche ore dalla riapertura della strada si formino nuovi avvallamenti rattoppati in maniera maldestra. - si legge nella nota congiunta - Il Comune aveva promesso di aprire la strada prima di Pasqua e così è stato, ma il rispetto del cronoprogramma non deve trascurare la sicurezza dei cittadini. Forse sarebbe stato opportuno rimandare la riapertura di qualche giorno, per consentire alla strada di assestarsi prima di essere sollecitata dal passaggio di migliaia, di auto e mezzi pesanti ogni giorno. E’ necessario agire con prudenza data anche la portata dell’opera. Questi nuovi avvallamenti non lasciano ben sperare e già si è dovuto agire più volte con dei rattoppi. Chiediamo che a via Morghen vengano effettuati nuovi sopralluoghi da parte dei tecnici per constatare lo stato della strada, l’assestamento dell’asfalto e scongiurare nuovi crolli. Ai commercianti, che vedono le loro attività chiuse da tempo, e ai cittadini, costretti a lasciare le proprie case da oltre un mese, vanno date certezze a va garantita sicurezza”.