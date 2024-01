Voragine via Manzoni, Manfredi: "Disastro colpa di privati"

Potrebbe riaprire venerdì la carreggiata di via Manzoni chiusa dopo la voragine chi si è creata nella giornata di ieri, 16 gennaio. Lo afferma il sindaco Gaetano Manfredi che spiega che cosa è realmente accaduto: "C'è stato il collasso di un collettore fognario provocato dal collasso di una condotta privata. Abc sta lavorando e, poi, agirà in danno contro i privati che hanno combinato questo disastro. La speranza è di riaprire la strada venerdì in sicurezza, dopo aver ripristinato anche il collettore fognario".