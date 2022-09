Maxi voragine si apre a Fuorigrotta, parte del quartiere resta senz'acqua

Una voragine enorme, lunga diversi metri. È quella apparsa nel primo pomeriggio di oggi lungo via Benedetto Cariteo a Fuorigrotta.

Ampia e profonda, la buca ha inghiottito parte della carreggiata e il marciapiede, andando a scoprire le fondamenta dell'edificio che affaccia sulla strada.

A quanto pare fortunatamente quando il cedimento del manto stradale si è verificato nessuno era in zona e l'area non era occupata da auto in sosta.

Molto probabile che quanto successo – laddove già a Fuorigrotta episodi di questo tipo non sono mai stati particolarmente rari – sia dovuto alla copiosa pioggia che cade oramai da giorni sulla città.

La voragine pare abbia danneggiato le condotte idriche della zona. Abc ha infatti reso noto intorno alle 17 che si è resa necessaria l'interruzione dell'acqua nelle abitazioni circostanti, acqua che si prevede di ripristinare "in tarda serata".