Enorme voragine a Bagnoli, caos e disagi per i residenti

Problemi nel quartiere di Bagnoli, dove è stata chiusa in entrambe le direzioni via Bagnoli - che collega via Diocleziano e piazza Bagnoli - a causa di una voragine e dei conseguenti lavori necessari per la messa in sicurezza.

La voragine è apparsa subito molto ampia. Disagi per la cittadinanza: si tratta di un'arteria particolarmente importante, crocevia tra chi va e chi proviene da Fuorigrotta.