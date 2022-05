Voragine a pochi metri dalle case, i residenti: "Tragedia sfiorata"

La pioggia di ieri, sebbene non particolarmente intensa, ha creato non poche difficoltà nel Napoletano. In particolare, nel primo pomeriggio, a Cicciano si è sfiorata la tragedia: per diversi metri ha ceduto la sede stradale di via Alveo Avella.

Sul posto, con i residenti evidentemente preoccupati, si sono presentati rapidamente vigili del fuoco, municipale ed i tecnici del Comune.

Sul luogo del cedimento anche un tecnico della ditta che ha eseguito i lavori di rifacimento della sede stradale e della messa in opera degli impianti di illuminazione, questi terminati circa 10 giorni fa.

Secondo alcuni residenti della zona, come riportato del Mattino, è stata "tragedia sfiorata" nonostante fossero molte le denunce di una zona non stabile e soggetta ad infiltrazioni.