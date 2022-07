Voragine a Posillipo, tre feriti: le immagini dei soccorsi - VIDEO

Una grossa voiragine si è aperta in via Posillipo davanti al civic 77. Tre persone sono rimaste ferite in maniera lieve. A provocarlo probabilmente una perdita di acqua. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti del locale Commissariato e della Polizia Locale che hanno rimosso con i carri attrezzi le auto parcheggiate nelle vicinanze dell’area. Tre persone hanno fatto ricorso alle cure mediche con prognosi dai 10 ai 30 giorni.

Intanto, c'è chi denuncia la mancanza di prevenzione. Tra questi c'è Severino Nappi che, sui social, scrive: "Napoli cade a pezzi. Stamattina si è aperta una voragine in via Posillipo. Questo signore ci è finito letteralmente dentro insieme ad altre due persone. Per fortuna le loro condizioni sono buone. Nessuno poteva pensarci prima? La prevenzione e la manutenzione sono doveri per un’Amministrazione comunale non un optional!".