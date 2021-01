Nel video le immagini della voragine che si è aperta in strada a Secondigliano. Il manto stradale è letteralmente sprofondato, inghiottendo un'auto parcheggiata. La voragine si è aperta in via del Cassano, nella zona conosciuta dell il Perrone, a pochi passi da Corso Secondigliano. Sul posto, in questo momento, sono presenti gli agenti della Municipale, i Vigili del Fuoco e i tecnici dell'ABC. Si attende l'arrivo della Protezione Civile.