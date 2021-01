Voragine Ospedale del Mare, ripristinati riscaldamenti e acqua calda

Sono terminati i lavori all'Ospedale del Mare di Napoli e ora tutti i reparti hanno nuovamente l'acqua calda e il riscaldamento, dopo l'apertura di una enorme voragine all'interno dell'area parcheggio avvenuta nelle scorse settimane. A renderlo noto all'Ansa è il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva.

Lo sprofondamento aveva interrotto le reti che portano l'acqua calda al nosocomio e così i sanitari per due settimane sono stati costretti a scaldare l'acqua con i fornetti e usare dei termoventilatori. L'Asl, non appena la Procura ha dissequestrato un'area vicina alla voragine, ha fatto scattare i lavori per installare due nuove caldaie che permettono di bypassare il fosso e portare l'acqua calda nelle corsie.

"I lavori sono terminati - spiega Verdoliva all'agenzia di stampa - stiamo monitorando il funzionamento dell'impianto a regime sia per l'acqua calda che per la temperatura delle stanze. Attualmente le forniture raggiungono tutti i reperti dell'ospedale, ma stiamo continuando a controllare la situazione per essere sicuri che tutto funzioni stabilmente. A breve restituiremo l'area alla Procura che ce l'ha gentilmente dissequestrata proprio per questi lavori urgenti".