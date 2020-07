Maxi voragine a Chiaiano: due Comuni restano senz'acqua

Continuano ininterrottamente, da parte delle Regione Campania, i lavori per risolvere quanto prima i problemi causati dalla voragine che si è aperta ieri, per la rottura di una condotta idrica, a Chiaiano, in via Cupa Fragolara. Sono rientrate nelle proprie case le persone evacuate ieri, ma il problema principale resta la mancanza di acqua. In realtà, l’interruzione idrica non starebbe creando grossi problemi al quartiere napoletano, ma ai comuni confinanti di Marano e Mugnano.

“La rottura sta creando seri disagi anche a Mugnano e Marano. Insieme all’Assessore Giovanni Pagano ed al Vice Presidente Salvatore Passaro stiamo monitorando la situazione. Il problema è serio e si spera che venga risolto quanto prima. La Regione sta facendo il massimo per ridurre al minimo i disagi”, da detto a NapoliToday il consigliere dell’VIII Municipalità Pasquale Di Guida.