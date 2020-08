Si rompe la condotta idrica, nuova frana a Chiaiano

Nuova voragine a Chiaiano, in via Cupa Fragolara, dove la strada aveva ceduto già alla fine di luglio. Secondo la prima ricostruzione, ci sarebbe una nuova perdita nella condotta idrica. L'acqua avrebbe causato il nuovo cedimento della strada. Nella zona, la fornitura idrica è stata momentaneamente chiusa: "Siamo di nuovo punto e a capo - ha ommentato il consigliere municipale Pasquale Di Guida - Questa mattina c’è stata una ennesima perdita. In via precauzionale è stata chiusa l’acqua. Stanno verificando quale sia il problema. Speriamo che non ci siano ulteriori disagi per i cittadini dell’area a Nord di Napoli".