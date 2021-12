Cede il manto stradale, si apre un'enorme voragine a pochi passi da una palazzina

Una voragine di grosse dimensioni si è aperta intorno alle 4.00 di questa mattina in Corso Italia a Casavatore, nel napoletano, a pochi passi da una palazzina di quattro piani. Sono 15 le famiglie dello stabile sgomberate.

Non si sono registrati feriti. Sul posto sono giunti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. In corso le operazioni di messa in sicurezza e gli accertamenti delle cause del cedimento stradale.

"Purtroppo quella che ieri sabato 18 dicembre doveva essere la notte bianca per Casavatore, all'insegna dello svago e del divertimento, si è trasformata in una notte in bianco per 15 famiglie dello stabile ubicato in Corso Italia 57. Alle 4 del mattino, infatti, si è aperta una voragine che oggi costringe 15 famiglie a lasciare la propria casa senza la certezza di sapere dove trascorreranno i giorni e le festività a venire. Esprimo la massima solidarietà e vicinanza a questi nostri concittadini e credo sia giusto che in questo momento si interrompa ogni attività in essere e si dia esclusiva priorità alla ricerca di un tetto per queste famiglie. A loro tutta la vicinanza e solidarietà da parte mia e del gruppo dell'ex amministrazione Marino". Queste le parole dell'ex sindaco di Casavatore, Vito Marino, in un post sui social.