Spaventosa voragine alle porte di Napoli: inghiottita un'auto|FOTO

Voragine stradale a Casandrino in via Marinaro, all'altezza dei civici 36/40. Sul posto la squadra del distaccamento Orientale del comando dei vigili del fuoco, che ha messo in sicurezza l'area.

Un'automobile è stata inghiottita dalla voragine. Accertata la rottura di due condotte idriche. Non si registrano feriti.