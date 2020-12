Voragine sull'Asse Mediano: raffica di gomme dell'auto bucate

Voragine sull'Asse Mediano provocata probabilmente dalle forti piogge di questi giorni. Molte automobili, circa venti, hanno subito danni agli ammortizzatori e agli pneumatici.

In molti hanno dovuto fermarsi in una piazzola di sosta per cambiare la gomma dell'auto danneggiata. “Personalmente ho dovuto chiamare il carro attrezzi perché non sono riuscito a cambiare lo pneumatico in quanto si è spezzato il perno”, racconta un automobilista a “La Radiazza” di Gianni Simioli.