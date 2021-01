Voragine a Secondigliano: inghiottita auto parcheggiata

Paura nel pomeriggio di oggi a Secondigloiano dove si è aperta una voragine in strada. Il manto stradale è letteralmente sprofondato, inghiottendo un'auto parcheggiata. La voragine si è aperta in via del Cassano, nella zona conosciuta come il Perrone, a pochi passi da Corso Secondigliano.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma si attende la messa in sicurezza dell'area e i rilievi che dovranno chiarire i motivi del cedimento.