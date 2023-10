Volotea annuncia nuove rotte per Atene e Lione

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, conferma l'importanza strategica nei propri piani di sviluppo della base di Napoli, annunciando ben due novità internazionali che andranno ad arricchire il suo bouquet di destinazioni presso il Capodichino: a bordo degli aeromobili del vettore dal 21 marzo 2024 sarà possibile decollare alla volta di Atene (con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica), mentre dall'11 aprile si volerà verso Lione (due frequenze a settimana, il giovedì e la domenica).

Salgono così a ventiquattro le destinazioni collegate da Volotea all'aeroporto di Napoli, per un totale di 8 tratte domestiche e sedici internazionali. E le novità non sono ancora finite, infatti il vettore farà ulteriori annunci nelle prossime settimane, incrementando ancora di più l'offerta campana. Inoltre, non bisogna dimenticare che, a partire dal 20 dicembre 2023, decollerà da Capodichino il nuovo volo alla volta di Bordeaux per il periodo natalizio, per poi proseguire nella stagione estiva. Già annunciato quest'estate, il collegamento sarà operato in esclusiva da Volotea e avrà due frequenze settimanali.