Nuovo volo da Napoli verso la Sicilia

Dal 24 giugno 2024, easyJet collegherà per la prima volta la città di Napoli con Comiso-Ragusa, l’aeroporto italiano che più di recente ha fatto il suo ingresso nel network di easyJet, accompagnando i passeggeri in arrivo dal capoluogo campano alla scoperta delle bellezze di quest’area della Sicilia e offrendo ai passeggeri siciliani una migliore connettività con il resto del Paese.

La nuova rotta sarà operata con due voli settimanali, il lunedì e il giovedì. Il nuovo collegamento va ad ampliare il portafoglio di destinazioni raggiungibili da Napoli con easyJet, che si conferma la compagnia preferita dai napoletani per partire alla scoperta delle più belle mete in Europa e non solo. I voli tra Napoli e Comiso-Ragusa sono in vendita a partire da oggi, 30 novembre.