Volo Napoli-Cagliari cancellato all'ultimo minuto: il successivo è due giorni dopo

Trovo assurdo che, ancora una volta, i sardi siano costretti ad un trattamento simile. È di poche ore fa, infatti, la notizia di un volo in partenza da NAPOLI annullato senza preavviso. Ai passeggeri è stato comunicato il rimborso da parte della compagnia tramite un voucher, peccato che il primo volo in continuità territoriale disponibile è previsto per martedì alle ore 17:30''.

È quanto dichiara Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati. ''Questa situazione sta diventando insostenibile, contatterò immediatamente la compagnia interessata per capire come mai nessun tipo di aiuto è stato concesso in questa situazione di estremo disagio ed ho già scritto all'Enac. Molti sardi, infatti, si stanno recando a Roma a proprie spese per poter prendere il primo volo disponibile''.