Volo cancellato, gruppo di napoletani resta bloccato in aeroporto: "Alla fine ci siamo arresi"

A seguito dello sciopero dei voli aerei indetto lo scorso sabato 14 luglio continuano i disagi per i viaggiatori sia dall’estero verso l’Italia che viceversa. Un gruppo di napoletani si è rivolto al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli per raccontare la loro disavventura di lunedì 17 luglio.

“Dall’aeroporto di Capodichino avremmo dovuto imbarcarci su un volo EasyJet per Skiathos alle 19. Dopo, però, due ore di attesa il volo è stato cancellato. Così dopo le nostre, giuste e doverose, rimostranze, la compagnia aerea ci ha pagato una notte in un albergo di Nola e un bus che avrebbe dovuto accompagnarci li. Bus che però non è mai arrivato così alla fine ci siamo arresi e siamo dovuti tornare, in piena notte, alle nostre case con il grosso dubbio di riuscire a partire il giorno dopo.”, hanno raccontato..

“Cosa sta succedendo dopo lo sciopero? Capiamo che siamo in stagione di partenze e che il più dei voli è già prenotato ma questo non è il modo corretto di trattare gli utenti. Se le compagnie non sono in grado di garantire sicurezza, assenza di disagi, e, soprattutto, la partenza ed il ritorno con le modalità ed i tempi prestabiliti allora annullino preventivamente i voli e rimborsino i viaggiatori. Questo modo di comportarsi è indecente.” - ha dichiarato Borrelli.