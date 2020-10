Superenalotto, due cinquine centrate nel napoletano

Giornata di gloria per i giocatori di Superenalotto in Campania. L’estrazione di sabato 17 ottobre ha portato fortuna a ben tre giocatori campani, che hanno realizzato "5" da 25mila euro. Due su tre sono stati vinti a Napoli o nel napoletano. A Napoli la cinquina vincente è stata giocata nei Tabacchi Errico a via San Cosmo Fuori Porta Nolana 15 e una seconda cinquina è stata indovinata a Castellammare di Stabia, nella Tabaccheria Verdoliva Giuseppe di piazza Cristoforo Colombo. Un terzo '5' è stato realizzato a Salerno.

Intanto il Jackpot ha toccato i 53,8 milioni di euro e sarà messo in palio nell’estrazione di domani. L'ultimo "6" è stato centrato il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, informa Agipronews, il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.