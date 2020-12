Lanterne e sirene per ricordare le vittime Covid-19

Sirene spiegate e lanterne fatte volare verso il cielo per ricordare le vittime el Covid-19. La toccante manifestazione si è tenuta in quattro Comuni contemporaneamente: Somma Vesuviana, Massa di Somma, Cercola e Sant'Anastasia. In contemporanea nelle quattro piazze principali, i volontari della Protezione civile e i sindaci hanno acceso una fiaccola per ogni persona scomparsa a causa del virus e hanno fatto sollevare una mini - mongolfiera di luce biodegradabile. Poi, tutti i mezzi dei quattro nuclei di Protezione Civile, ben quindici, sono stati disposti sulla piazza principale di Somma Vesuviana, formando un grande albero di Natale, accendendo le sirene ed i lampeggianti. Le immagini del video si riferiscono alla celebrazione di Somma Vesuviana.