Era appena andato in pensione: si è spento Vitale Mattera

Vitale Mattera, storico Oss dell’Ospedale San Paolo di Napoli, si è spento ieri nella sua casa della “Loggetta” nel quartiere Fuorigrotta.

"Vitale era un punto di riferimento all’interno del Pronto soccorso Flegreo, una persona con la quale scambiare battute e consigli, insomma un amico sul posto di lavoro! Appena andato in pensione ….Un brutto male non gli ha lasciato scampo, il lavoro lo manteneva vivo! Ciao Vitale! Hai dato un grande dolore a chi ti ha conosciuto". E' il ricordo affettuoso della pagina Facebook "Nessuno Tocchi Ippocrate" per la dipartita dell'apprezzato collega.