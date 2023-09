Mattarella arriva in città: via sedie e tavolini in zona

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prevista per domani mercoledì 27 settembre 2023, è stata disposta la sospensione delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate agli esercizi pubblici per il posizionamento di tavolini, espositori ed altro attinente alle attività commerciali, dalle ore 8.00 fino a cessate esigenze di mercoledì 27 settembre 2023, nelle seguenti zone:

− via Rampe San Giovanni Maggiore, 2;

− via Rampe San Giovanni Maggiore, 1 angolo con vico San Giovanni Maggiore;

− via de Marinis angolo via Mezzocannone;

− Largo Giusso;



− Largo San Giovanni Maggiore (giardinetti).Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.