Le violenze di Caivano, il racconto delle vittime: "Troppo piccole per quelle cose"

"Si sottoponevano a rapporti sessuali con spirito di rassegnazione e totale sottomissione, per timore delle conseguenze". E' quanto si legge in un punto dell'ordinanza di custodia cautelare per due dei nove indagati per le violenze di Caivano ai danni di due giovanissime ragazze, di 10 e 12 anni. Minacce, insulti, rapporti sessuali contro la volontà delle ragazze, video girati con i cellulari e poi passati agli amici del branco. La storia è già agghiacciante di per sé. Ma leggendo l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli Nord (della quale NapoliToday è in possesso), ci si immerge in un quadro che sembra molto vicino a un girone infernale, un girone nel quale erano finite le due vittime. Due mesi di violenze, ogni rigo scritto dai pm è un colpo inferto alle più basilari regole dell'inviolabilità dei minori. A rendere più grave tutto è il fatto che a compiere quegli atti sarebbero stati per lo più ragazzi di 13, 14, 15 anni.

Sono nove i maschi dai 13 ai 19 anni, sette minori, che sono stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare. Secondo i pm la storia sarebbe iniziata con un contatto social tra uno di questi ragazzi e la più piccola delle due cugine, 10 anni. Si sarebbero visti nella villa comunale di Caivano, dove tutti i giovani della zona si riuniscono. Lei ha dichiarato ai magistrati di aver preso una cotta per lui, di qualche anno più grande: "Speravo potesse nascere una relazione". E qui che sarebbe arrivata la prima minaccia. Il ragazzo le avrebbe detto che per proseguire la frequentazione lei avrebbe dovuto fare sesso con lui e l'avrebbe portata in un capannone per consumare l'atto. "Ero troppo piccola per quelle cose" ha detto la ragazzina ai pubblici ministeri.

Dopo tre giorni si sarebbero rivisti in villa. Con lei c'era anche la cugina di 12 anni. Lo stesso ragazzo l'avrebbe minacciata di picchiarla se non l'avesse seguita. Le avrebbero trascinate entrambe nel capannone, avrebbero diviso lo spazio con delle coperte, in modo che l'una non potesse vedere l'altra e le avrebbero di nuovo costrette ad avere rapporti sessuali. Tra loro c'era chi partecipava attivamente alla violenza, chi riprendeva con il cellulare, chi osservava e faceva il palo, chi offendeva le vittime. Per non parlare dei sassi tirati contro le due e dei telefonini sequestrati e riconsegnati solo dopo gli stupri.

Dopo diversi episodi hanno provato a cambiare zona, la dodicenne ha cominciato anche una frequentazione con un ragazzo, anch'egli minorenne. Sembrava la fine dell'incubo, ma non era così. "Alla presenza di altri membri del suo gruppo - su legge nell'ordinanza - aveva spinto a terra le cugine pretendendo prestazioni sessuali e minacciandole che avrebbe diffuso i video fatti" con il precedente gruppo.

La più piccola delle due ha provato a raccontare alla madre la spirale di violenza in cui era entrata e da lei avrebbe ricevuto solo un giudizio: "L'hai voluto tu". Gli stupri di gruppo sono proseguiti per settimane. Non solo nel capannone vicino alla villa, ma anche in prossimità del campetto di calcio di via Cappuccini e dell'ex isola ecologica di via Necropoli.

Il racconto della più grande delle due vittime è da brividi. Parlando doi uno dei due maggiorenni gravemente indiziati, ai pm spiega: "...io cercavo di togliermi, lui mi diceva 'statti zitta'. Io continuavo perché avevo paura, c'erano tutti i suoi amici e di solito avevano le cazzottiere nei marsupi. Avevo paura le usassero contro di me e mia cugina".

La sofferenza della ragazza è stata immortalata anche in un video messo agli atti. Si sente la sua voce che dice: "Basta, mi fai male, non ce la faccio più" e si sente un ragazzo rispondere "Vai vai, muoviti muoviti". Secondo la perizia psicologica, nonostante la giovane età le due vittime "hanno dimostrato di avere ben chiaro il significato e la portata di quanto accaduto" e, per questo motivo, quanto accaduto "potrebbe aggravare ancora di più la loro salute psico-affettiva futura".

Il muro di silenzio intorno a ciò che stava accadendo è caduto dopo l'arrivo di un messaggio anonimo sul telefono di un loro parente: "Apri gli occhi". I primi a raccogliere informazioni sulle violenze sono stati il padre della 12enne e la madre della più piccola. Ma i dettagli erano troppo pochi e, per questo i due genitori hanno chiesto aiuto ai carabinieri. Oggi, le due vittime sono in regime di sicurezza, lontane da Caivano. Secondo il Tribunale di Napoli Nord seguiranno un programma di reinserimento per tornare dalle loro famiglie.