Minori picchiate e costrette a prostituirsi: arresti a Pompei e Scafati

Tre persone sono state arrestate, questa mattina, a Pompei, con l’accusa di maltrattamenti contro familiari, prostituzione minorile, atti sessuali con minorenne e pornografia minorile, per reati commessi nel 2008. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state emesse dal Giudice per le indagini preliminari di Salerno, su conforme richiesta della Procura della Repubblica.

Crudeltà e pedopornografia

Secondo l’ipotesi accusatoria una delle vittime, da giovanissima, sarebbe stata più volte percossa dal padre con immotivata violenza, anche mediante l’uso di un ferro da stiro e un mestolo. Inoltre la minorenne all'epoca dei fatti, sarebbe stata sottoposta a punizioni crudeli.

Un'altra delle vittime invece sarebbe stata indotta a prostituirsi da sua madre ed insieme alla stessa ad avere rapporti sessuali a pagamento con uno degli indagati trovato anche in possesso di materiale pedopornografico.