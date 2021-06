Violenze a Santa Maria Capua Vetere, Maresca: "Non ho visto il video, non mi esprimo"

"Non ho approfondito gli episodi di Santa Maria Capua Vetere, non esprimo giudizi. Il video dei pestaggi? Non l'ho visto". Chissà se dice la verità Catello Maresca quando afferma di non aver visto le immagini delle violenze subite dai detenuti del carcere in provincia di Caserta che girano da 24 ore su tutti i telegiornali e i siti web d'Italia.

Durante l'incontro con i cittadini del Rione Sanità, al candidato sindaco di Napoli viene chiesto un commento sulla vicenda che tiene banco in questi giorni e sulle dichiarazioni di Matteo Salvini che si è detto solidale con gli agenti di polizia penitenziaria che nel video, pubblicato dal quotidiano Domani, prendono a manganellate, calci e schiaffi i detenuti. Per questa vicenda, dieci guardie carcerarie sono state rinviate a giudzio con l'accusa di tortura e falso in atto pubblico.

"Mi sembra una brutta pagina, ma non ho approfondito gli episodi - ha ribadito Maresca - quindi non voglio dare valutazioni. Il video non l'ho visto, ho solo letto qualche cosa, sono impegnato in altro in questo periodo. I processi sono complessi e la parola fine si scrive solo quando c'è una condanna o un'assoluzione".

Se appare improbabile, anche se possibile, che un magistrato con la storia di Maresca non sia incappato in quelle agghiaccianti immagini, un'altra possibilità è che il pm non abbia voluto creare motivi di tensione con la Lega, allo stato attuale l'unico partito che lo sostiene e che si è schierato apertamente con la polizia penitenziaria. Volendo fare salva la buona fede, prima o poi Maresca vedrà il video in questione e magari renderà pubblico il suo pensiero.