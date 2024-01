Violenze Caivano, primo incidente probatorio: ascoltata una delle due bambine

"E' una questione molto delicata che vede coinvolti minori sia indagati che parti offese. Chiedo, quindi, massima riservatezza e rispetto per l'intera vicenda processuale. Ritengo che le pressioni mediatiche possano solo portare a una vittimizzazione secondaria delle parti in causa. Tutte le procure della Repubblica coinvolte, presso il tribunale di Napoli Nord, presso il tribunale dei minorenni di Napoli e quella di Napoli, stanno svolgendo le opportune indagini per garantire che la giustizia faccia il suo corso". Sono queste le parole riportate da Ansa Campania dell'avvocato Manuele Palombi, legale dei due tutori delle bambine, che sono gli avvocati Marco Buonocore e Maria Teresa De Nicolo, parlando della vicenda degli abusi sulle due cuginette a Caivano.

Nella giornata di venerdì il primo incidente probatorio, con l'ascolto della più grande delle due bambine, oggi 13enne. La bambina era in compagnia della psicologa e a rivolgerle le domande sono stati il gip di Napoli Nord Fabrizio Forte e il gip presso il tribunale per i minorenni Umberto Lucarelli.

Presenti anche i sostituti procuratori Claudia De Luca e Maria Carmela Quaranta e i genitori di tre dei nove ragazzi indagati, due maggiorenni e sette minorenni, accompagnati dai rispettivi avvocati. Tre - ricorda l'Ansa - sono gli indagati, due maggiorenni e un minorenne, che non sono più in carcere.