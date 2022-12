Bambine violentate con la scusa di giocare a nascondino: fermato un uomo a Napoli

Su un uomo di 57 anni pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Brescia. Domiciliato a Viadana, nel bresciano, è stato rintracciato a Napoli, dove si era trasferito da qualche settimana: Già noto alle forze dell'ordine, è ora accusato di violenza sessuale, corruzione e adescamento di minori, come riporta BresciaToday.it.

Le indagini hanno preso il via nell'ottobre scorso a seguito della richiesta di intervento pervenuta al Radiomobile di Viadana per un tentativo di adescamento nei confronti di quattro bambine, di età compresa tra i 10 e i 12 anni.

Violenze con la scusa di giocare a nascondino

"Dai racconti delle giovani vittime - si legge in una nota dell'Arma - sono emersi gravi indizi di reità nei confronti del 57enne, che hanno permesso di ricostruire un quadro della situazione puntuale e dai contorni raccapriccianti".L'uomo avrebbe invitato diverse bambine o ragazzine in un camper o nel proprio garage, con la scusa di farle giocare a nascondino. Una volta all'interno, avrebbe mostrato loro video e immagini dal contenuto sessuale esplicito: in un'altra occasione si sarebbe spinto anche oltre, "con gravi condotte configurabili come una vera e propria violenza sessuale", scrivono i carabinieri.