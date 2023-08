'Autismo di gruppo' per le violenze sessuali, l'ira della Battaglia di Andrea: "Ci sentiamo umiliati"

Durante la trasmissione “Estate in Diretta”, condotta da Nunzia De Girolami e Gianluca Semprini, nella puntata del 28 agosto, il giornalista Andrea Di Consoli in collegamento, parlando degli stupratori di Palermo, ha definito tale deriva come “Autismo di gruppo”. Tale definizione non è piaciuta però Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea.

“Quando ci hanno segnalato questo episodio non potevamo credere alle nostre orecchie e ai nostri occhi, ma la cosa ancora più sconvolgente è che i conduttori non lo hanno ripreso, Nunzia De Girolamo ha anche continuato il discorso con il Semprini esordendo con un “si è vero”. Sicuramente non significava che ha accettato questo termine infelice di Di Consoli – prosegue Maraucci – ma non è intervenuta. Siamo stufi che le varie disabilità siano utilizzate per identificare le negatività della nostra società, ma restiamo allibiti se questo succede sulla tv di Stato. Pretendiamo le scuse pubbliche, noi e tutte le associazioni italiane che ci hanno fatto questa segnalazione, ed invitiamo queste persone a modificare i loro termini, specie se ospiti in programmi con milioni di spettatori. Sono stati umiliati gli autistici e massacrate tutte le nostre battaglie anche sui termini impropri da non utilizzare e sui terribili paragoni che fanno le persone".