Punizioni, sesso in video e aggressioni: l'incubo dei tre minori violentati

Saranno interrogati venerdì i tre arrestati, residenti tra Scafati e Pompei, nell'ambito dell'inchiesta della procura di Salerno per accuse come maltrattamenti, prostituzione minorile, atti sessuali con minorenne e pornografia minorile. In carcere sono finiti i genitori dei tre giovanissimi, più una terza persona, un operaio di Scafati, accusato di aver abusato di una delle due figlie della coppia, con il consenso della madre. Le accuse vanno dal 2008 al 2023. Una delle vittime sarebbe stata più volte percossa dal padre con violenza, mediante l’uso di un ferro da stiro e un mestolo, per poi essere sottoposta a pretese punitive crudeli. Un’altra minorenne sarebbe stata indotta a prostituirsi da sua madre ed insieme alla stessa ad avere rapporti sessuali a pagamento con uno degli indagati, trovato anche in possesso di materiale pedopornografico.

I maltrattamenti

I piccoli venivano privati delle cure mediche e picchiati senza motivo per futili ragioni. Il maschietto, di 11 anni, già sofferente per una disabilità, chiedeva cibo nutriente invece di quello poco sostanzioso. Più volte sarebbe stato chiuso in camera, mentre almeno in un'occasione avrebbe assistito alle violenze di quell'uomo con la madre e la sorellina più piccola. Non sarebbero andate meglio le due sorelline, dallo strappo di capelli agli schiaffi e ai lividi sulle braccia, fino a sopportare avance sessuali di altri uomini, che si sarebbero successivamente intrattenuti con la madre. Alcuni dei rapporti subiti dalle giovani vittime sarebbero stati anche registrati con un cellulare.

L'inchiesta partì dopo che una delle due zie dei figli della coppia di Pompei, trovò una conversazione in una chat, nel 2018, sul tablet in uso alla nipote. In quella conversazione c'erano foto e filmati hard. Ma la verità la donna la ottenne non dalla prima nipote ma dall'altra, che cominciò a parlare dei rapporti sessuali della madre con quell'operaio di Scafati. Tutte le accuse e gli episodi raccolti dal pm potranno essere chiariti dai tre indagati, durante l'interrogatorio di garanzia.