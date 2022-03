Violenza sessuale su di una 15enne a piazza Garibaldi, arrestato pakistano

Ancora una violenza sessuale in pieno giorno. Dopo l'episodio che ha visto come vittima una trentenne casertana in zona Mercato, questa volta a venire aggredita alle spalle e molestata è stata una minorenne.

Quindici anni, alle 14 di ieri si trovava nei pressi della Galleria commerciale di piazza Garibaldi. Era diretta in un centro estetico. All'improvviso, nei pressi delle scale, è stata bloccata, aggredita alle spalle da uno sconosciuto. Voleva violentarla. La ragazzina ha urlato e chiesto aiuto, riuscendo al allontanare così la persona che la stava tenendo ferma.

Sono scattate immediatamente le indagini della squadra mobile, che hanno portato all'arresto del presunto violentatore: si tratta di un uomo extracomunitario di origine pakistana, 38 anni, ora in attesa di essere processato.